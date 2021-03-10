Воронежцы завоевали три медали на всероссийских соревнованиях по стрельбе

Нвталья Ордина лучше всех стреляла из малокалиберного пистолета. Фото: cspsk-vrn.ru

Не с пустыми руками приехали спортсмены Воронежской области со всероссийских соревнований по пулевой стрельбе, проходивших в селе Конь-Колодезь Липецкой области. В представительных состязаниях, в которых участвовали более 160 снайперов из регионов России, наши стрелки завоевали полный комплект медалей.

Золото на счету Натальи Ординой. Ей не было равных в стрельбе из стандартного малокалиберного пистолета. Андрей Сезин завоевал «серебро» в стрельбе из произвольного пистолета на дистанции 50 метров. Компанию ему на пьедестале составили взявший «бронзу» еще один воронежский спортсмен Илья Сергеев. И совсем чуть-чуть не дотянула до медали наша спортсменка Юлия Бородаева. Она заняла четвертое место в стрельбе из пневматической винтовки.

- Воронежская молодежь выступала на этих стартах в рамках подготовки к Спартакиаде. Лидеры же готовятся к чемпионату России, и соревнования в Липецкой области позволили подтвердить им свой статус, — рассказал главный тренер сборной Воронежской области по пулевой стрельбе Александр Ордин.