Под Воронежем сельчанин незаконно рубил деревья, чтобы построить сараи

Фото из архива КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стражи порядка задержали 29-летнего жителя села Подгорное, которого заподозрили в незаконной рубке деревьев в Ольховатском районе. Как оказалось, летом 2020 года он спилил девять сосен в лесу недалеко от села Заболотовка, перевез их к себе во двор, а затем использовал для строительства хозпростроек.

Как пояснили в ГУ МВД по Воронежской области 10 марта, полицейские связались с местным лесничеством и нашли место, где происходила вырубка деревьев. Мужчина признался в содеянном. Правоохранители возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 260 УК РФ («Незаконная рубка лесных насаждений»).

Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

Ранее суд приговорил жителя Воронежской области к 1,5 годам условного срока за незаконную рубку ценных деревьев в особо крупном размере и возмещению ущерба. В октябре 2020 года мужчина срубил в Александровском лесничестве три дуба, имеющих историческую ценность, а также 51 ясень. Ущерб составил 900 тысяч рублей.