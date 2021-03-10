Воронежский коттедж с прудом и винным погребом вошел в ТОП-5 самых дорогих в ЦФО

Так выглядит дом, стоящий 84 миллиона, с улицы. Фото: ЦИАН

Коттедж, гордо названный владельцем поместьем, расположенный в микрорайоне Репное в ТСЖ «Большая Заячья поляна», вошел в ТОП-5 самых дорогих частных резиденций ЦФО. Рейтинг составили эксперты сервиса по поиску недвижимости ЦИАН.

Всякому, кто готов выложить 84 миллиона рублей, достанется дом с отдельно стоящим гаражем и винным погребом, а также земельный участок в 24 сотки с прудом на его территории, где вполне можно купаться. В 15 минутах ходьбы река Усманка, до центра Воронежа при этом можно доехать за 20 минут. Любителям спорта рекомендуют располагающиеся в шаговой доступности теннисные корты. В самом доме владелец расхваливает дизайнерскую подсветку здания и медные трубы отопления. Такую красоту и усладу для глаз он вынужден продать из-за переезда в другой регион.

Вид со двора. Фото: ЦИАН

С балкона можно любоваться лесом. Фото: ЦИАН

Самая дорогая резиденция Центральной России (исключая Московскую область) находится в Ярославле. Это трехэтажный особняк в историческом районе Тверицы на набережной Волги площадью 850 квадратных метров с пятью спальнями, детской комнатой, массажным кабинетом и шестью санузлами. На участке в 27 соток разбит фруктовый сад, есть летняя кухня с барбекю и построен гостевой дом. В нем расположен каминный зал, два санузла, прачечная, три спальни на двух этажах. Стоит все это хозяйство 162,26 млн рублей.

Одна из комнат самого дорогого частного дома в Центральной России. Фото: ЦИАН

Чуть поскромнее запросы у владельца калужского коттеджа площадью 23 сотки на улице Гоголя – 102 миллиона рублей. Расположен он по соседству с калужским Музеем космонавтики и парком имени Циолковского. В центре частного владения семикомнатный дом с двумя балконами и террасой. Отдельные помещения отведены под бар, бильярдную и спортзал. На участке есть беседка, гараж площадью 40 «квадратов», детская площадка.

Так выглядит внутри частная резиденция в Калуге. Фото: ЦИАН

Замыкает тройку резиденция в Белгороде площадью 200 соток на проспекте Ватутина. Тем, кто готов заплатить 100 миллионов рублей, предлагают хозяйский дом с четырьмя спальнями и кабинетом и гостевой с бассейном и баней, а также благоустроенный участок площадью в два гектара.

Белгородский дом на проспекте Ватутина выглядит на все сто. Миллионов. Фото: ЦИАН

Ну и совсем чуть-чуть дороже воронежского коттедж с громким названием «чемпион» в Твери на берегу Волги – 85 миллионов рублей. Из окон открываются панорамы исторического центра и административного квартала. Площадь земельного участка составляет 10,0 соток, а дом, спроектированный в классическом стиле, занимает 500 квадратных метров. Впрочем, сейчас объявление уже снято с публикации. Видимо, новый владелец объявился.