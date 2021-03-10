Спасатели назвали места возможного подтопления в Воронеже

Фото из архива КП Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Спасатели опубликовали список мест в Воронеже, где во время паводка возможно подтопление жилых домов и построек. Всего в него включено 74 зоны. Перечень домов и улиц, находящихся в зоне риска, опубликовала пресс-служба городского управления по делам ГО и ЧС 9 марта.

Больше всего зон риска оказалось в Левобережном районе – 31. По 15 в Советском и Ленинском районах, в Коминтерновском – девять. Меньше всего проблем при потеплении возникнет у жителей Центрального района. Там четыре места.

Кроме того, в управлении добавили, что все места находятся на постоянном контроле спасателей. Но при этом призвали воронежцев к бдительности. Если вы заметили подъем воды в доме, то необходимо отключить воду, газ и электричество. После спада ресурсами можно пользоваться только после их проверки специалистами.