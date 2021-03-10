Под Воронежем 16-летняя автомобилистка вылетела в кювет

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

ЧП произошло накануне примерно в 01.00 час ночи в Терновском районе на 3 км автодороги «Эртиль-Терновка-Николаевка». «Девятка» вылетела в придорожный кювет. За рулем в это время находилась 16-летняя девушка. После аварии она и трое ее пассажиров скрылись с места ДТП. Один из мужчин получил серьезные травмы и позже скончался в больнице. Об этом рассказали в ГУ МВД по Воронежской области 10 марта.

Как оказалась школьница, управляя автомобилем ВАЗ-2109, допустила съезд в придорожный кювет. В результате машина получила серьезные повреждения. В момент аварии в салоне авто находились трое пассажиров. Еще одна девушка 17 лет и двое взрослых мужчин – 40 и 45 лет. Сначала они не стали обращаться за медицинской помощью, а попросту скрылись с места происшествия.

Позднее помощь врачей потребовалась 45-летнему мужчине. Ему вызвали «скорую». Он умер в медучреждении от полученных травм. По данному факту сотрудниками полиции проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.