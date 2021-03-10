В Воронеже под окнами многоэтажки найден труп мужчины

Фото из архива КП Фото: Иван МАКЕЕВ

Очевидцы сообщили о том, что вечером 9 марта возле одной из многоэтажек на улице Рижской в Воронеже был найден труп мужчины. Предположительно, он мог упасть с балкона 7 этажа.

Как рассказали в Следственном управлении СКР по Воронежской области, ЧП произошло в 18:00. Мужчине было 30 лет. На его теле обнаружены телесные повреждения, характерные при падении с высоты. По данному факту работает следователь. СК проводит проверку.

– Назначена судмедэкспертиза для установления точной причины смерти, опрашиваются свидетели, очевидцы, проводится комплекс иных мероприятий, направленных на установление обстоятельств случившегося. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, пояснили в СУ СКР региона.

Ранее в Борисоглебске 1 марта из окна многоэтажного дома выпала 65-летняя пенсионерка. Тело женщины нашли на карнизе подъезда.