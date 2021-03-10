В Воронежской области за неделю 3,5 тысяч человек заболели ОРВИ

Фото из архива КП Фото: Ирина ШАБАНОВА

В Воронежской области за предпраздничную неделю с 1 по 7 марта за медицинской помощью с симптомами ОРВИ обратились 9295 человек. Об этом рассказали в региональном Роспотребнадзоре.

Санитарные врачи пояснили, что эпидемиологический порог в области на 22,1% ниже расчетного уровня. Ситуация стабильная. Показатель заболеваемости составил 39,99% на 10 тысяч населения.

Более половины пациентов с ОРВИ – 54% – люди старшего возраста. В циркуляции по-прежнему преобладают негриппозные респираторные вирусы. Вирусов гриппа не обнаружено.

Санврачи также напомнили о мерах предосторожности и соблюдении профилактических мер. В общественных местах необходимо носить защитные маски – в транспорте, магазинах, рынках, часто и тщательно мыть руки, пользоваться антисептиками, чаще бывать на воздухе.

При появлении симптомов ОРВИ – повышении температуры, боли в горле, общем недомогании, насморке, затрудненном дыхании – не посещать работу, учебу, детские сады, а немедленно вызвать на дом врача.