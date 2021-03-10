Под Воронежем железнодорожников осудили за кражу более 140 тонн металла

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Лискинский районный суд вынес приговор четырем сотрудникам рефрижераторного вагонного депо за кражи металлолома в крупном и особо крупном размерах. Их приговорили к условным срокам. Об этом сообщили в суде 9 марта.

По версии следствия, сообщники, договорившись между собой, похищали отбракованные железнодорожные колеса из полувагонов (от обычных отличаются отсутствием крыши). Орудовали они с марта по июль 2019 года. В общей сложности они украли и сдали более 141,5 тонн металлолома. Общая сумма ущерба составила около 2,5 млн рублей. Как выяснилось, все фигуранты уголовного дела работали в одной компании на разных должностях. В хищениях участвовали двое составителей поездов, диспетчер и сотрудник, который в тот момент исполнял обязанности начальника железнодорожной станции. В их компанию входил еще и машинист. Но он пошел на сделку со следствием и получил условный срок еще в июне 2020 года.

Накануне суд вынес приговор остальным участникам кражи. Составителей поездов приговорили к двум годам условно (ч. 3 п. «б» ст. 158 УК РФ). Диспетчер и исполняющий обязанности начальника станции получили три года условно (ч. 4 п. «б» ст. 158 УК РФ) и злоупотребление должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ).