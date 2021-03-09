В Воронеж приедет звездный киновед Антон Долин

Антон Долин Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

11 и 12 марта в Воронеже пройдет «Слет художественных кинотеатров России». Киноведы, кинокритики руководители кинотеатров, дистрибьюторы в «Спартаке» обсудят, как использовать кинотеатры в качестве площадок для культурных и образовательных проектов, а не только для показа фильмов. В слете примут участие известный кинокритик, ведущий рубрики шоу «Вечерний Ургант», главный редактор журнала «Искусство кино» Антон Долин, основатель компании «Иноекино» Алексей Бажин, создатель проектов киноклуба «Нефть» и артплекса PLAY Cinema Андрей Алексеев.

- Речь на слете пойдет о том, что зрители хотят видеть не только блокбастеры, но и так называемый альтернативный контент. Для нашего кинотеатра это, в первую очередь, трансляции спектаклей ведущих московских театров. В течение шести лет мы доказали полную жизнеспособность таких показов, они могут привлечь в кинозалы совершенно новых зрителей, для которых важны не столько спецэффекты, сколько художественные достоинства материала, - отметил продюсер проекта «Театр в кино», руководитель кинотеатра «Спартак» Михаил Носырев.

«Спартак» как раз покажет в программе «Театр в кино» моноспектакль «Константин Райкин. Своим голосом».

В программе слета также запланированы лекции, доклады, круглые столы, дискуссии, мастер-классы. Участники обсудят формы работы кинотеатров - от киноклубов и фестивалей до он-лайн трансляций лекций и образовательных программ.