В плей-офф дочерний клуб воронежского «Бурана» ждет дебри с ХК «Бобров»

Завершилась «регулярка» первенства Национальной молодежной хоккейной лиги. По ее итогам ХК «Россошь» в отличие от их старших коллег из «Бурана» вышла в плей-офф. В играх на вылетах в 1/8 финала их ждет дерби с ХК «Бобров».

Первые матчи состоятся в Боброве 13 и 14 марта. Начнутся они в 17.00. Серия проходит до трех побед. Так что она в любом случае вернется в Россошь.

Состав других пар плей-офф:

«Дизелист» (Пенза) - «Металлург» (Серов)

«Рязань-ВДВ» (Рязань) - ХК «Брянск»

«Локо-Юниор» (Ярославль) - «Тверичи-СШОР» (Тверь)

«Динамо-Юниор» (Санкт-Петербург) - «СКА-ГУОР Карелия» (Кондопога)

«Динамо-576» (Санкт-Петербург) - «Прогресс» (Глазов)

«АК59» (Пермь) - МХК «Липецк»

МХК «Белгород» - «Металлург» (Вологодская область).