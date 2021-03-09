Два игрока воронежского «Факела» попали в сборную ФНЛ

Николай Зайцев. Фото: с сайта ФК "Факел"

В ФНЛ составили символическую сборную 28 тура. Футбольные аналитики отметили Николая Зайцева, отлично отыгравшего в обороне и забившего третий гол «Факела» в ворота красноярского «Енисея» (гостевой матч завершился победой нашей команды со счетом 3:1). Роман Акбашев в той же игре отметился голевой передачей.

Роман Акбашев. Фото: с сайта ФК "Факел"

В символической сборной эксперты также выделили полузащитника нижнекамского «Нефтехимика» Александра Юшина, на счету которого гол и две голевых передачи в домашнем разгроме брянского «Динамо» - 5:1, и нападающего «Оренбурга» Дмитрия Воробьева - дубль и голевой пас в гостевой крупной победе над ярославским «Шинником» - 4:1.

Также аналитики отметили два мяча Эдуарда Сперцяна из «Краснодара-2», которые позволили дублю «Краснодара» в домашних стенах обыграть крепкий столичный «Велес». А также защитника «Чайки» из ростовского села Песчанокопское Владимира Хозина. Он забил победный гол в гостевом матче со столичным «Торпедо».

Также компанию Зайцеву и Акбашеву составили:

вратарь Михаил Филиппов («Чайка»);

защитник Юрий Журавлев («Волгарь» (Астрахань);

полузащитник Дмитрий Кабутов («Крылья Советов» (Самара);

нападающие Мераби Уридия («Нефтехимик») и Иван Сергеев («Крылья Советов»).

Главным тренером сборной эксперты назвали Сергея Ташуева как творца выездной победы сельской «Чайки» над московскими торпедовцами

Сборная 28 тура ФНЛ. Фото: с сайта ФК "Факел"

Напомним, 10 марта «Факел» встретится в гостях с одним из лидеров турнира ФНЛ – «Нижним Новгородом». Начало игры перенесли на 14.00 из-за сложных погодных условий.