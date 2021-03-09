В Воронежской области повторно задержанный пьяным за рулем мужчина избил гаишника ногой

Сотрудники Следственного комитета отправили в суд уголовное дело 53-летнего жителя Воробьевского района. Ровно месяц назад, 9 февраля, его поймали пьяным за рулем. Причем это случилось не в первый раз. Мужчина отказался проходить алкотест на месте задержания, его для этого отвезли в больницу. Там он ударил одного из инспекторов ДПС рукой и ногой в голову и плечо.

- Мужчина признал свою вину, которая также подтверждается показаниями свидетелей. В отношении него возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ «Применение насилия в отношении представителя власти» и по ст. 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию». По первой статье максимальное наказание – пять лет лишения свободы, по второй – два года, – рассказал руководитель Бутурлиновского межрайонного следственного отдела регионального управления СК России Александр Белоус.