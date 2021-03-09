В электричке Воронеж-Рамонь устроили техновечеринку с диджеями

Техновечеринка на колесах получилась зажигательной. Фото: кадр с видео

На днях в двух вагонах электрички Воронеж-Рамонь в течение 3,5 часов гремела техновечеринка с диджеями. Такую «движуху» организовала воронежская команда «Пятница 13».

Идея была простая – в выходные электричка полупустая. Вот и решили, чтобы развеять скуку зимнего пути устроить такую дискотеку на колесах.

В ППК «Черноземье», отвечающей за обслуживание рейса, смелую идею одобрили. Только договорились с полицейскими и ОМОНом, чтобы предупреждали пассажиров, что это организованная акция, а не хулиганы беснуются. Надо отметить, что людей предупреждали: если шум мешает, можно перейти в другой вагон. Но желающих это сделать не нашлось. По оценкам организаторов, в необычной музыкальной тусовке участвовали 120 человек.

Успешный опыт собираются повторить 20 марта в электричке из Воронежа в Дивногорье. На ней будут ехать многие желающие посетить фестиваль горящих скульптур «Равноденствие». Организаторы говорят, что в РЖД могут даже выделить на это шоу всю электричку. Условие одно – надо, чтобы на нее купили билеты не менее 200 человек.