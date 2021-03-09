В Воронеже усилят рейды в маршрутных автобусах по соблюдению масочного режима

В Воронеже усилят рейды в общественном транспорте по соблюдению масочного режима. Соответствующее поручение транспортникам дал 9 марта мэр Вадим Кстенин.

Мы подробно рассказывали о масочном режиме в Воронеже в период коронавируса. В то время многие опасались, что возможен дефицит медицинских масок, однако, как видим, недостатка в них сейчас нет.

Отметим, что и ранее в Воронежской области отдельных жителей штрафовали за отсутствие средств защиты: например, мужчине придется заплатить за то, что он пошел в магазин «Пятерочка» без маски.

Напомним, к 9 марта в регионе заболевание COVID-19 официально подтвердили еще у 260 пациентов. Общее количество заболевших достигло 70 371 человек.