В Воронеже вскоре начнут поиск подрядчика для благоустройства проспекта Революции

Проект обновленного проспекта Революции

В ближайшее время планируется объявить торги на поиск подрядной организации, которая займется благоустройством проспекта Революции. Об этом 9 марта заявили в пресс-службе мэрии.

Предполагается, что подрядчик приступит к работам на тротуарной части нечетной стороны главной улицы города.

При выполнении работ планируется контроль опытного геодезиста. Специалист будет постоянно проводить геодезическую съемку, чтобы укладка тротуарной плитки велась четко в необходимых отметках. Это необходимо, чтобы потом не было проблем с водоотведением.

Напомним проект будущего проспекта Революции постараются реализовать за два года. Пока же завершается экспертиза финальной концепции.