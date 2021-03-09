В Воронежской области за три праздничных дня гаишники задержали 91 пьяного водителя

13 водителей задержали пьяными уже не в первый раз. Фото: из архива «КП»

В управлении региональной ГИБДД подвели итоги рейда по пьяным водителям, проходившего с 6 по 8 марта. За эти дни в Воронежской области гаишники задержали 91 пьяного водителя.

13 из них попадали «под мухой» за рулем уже не в первый раз. Им грозит до двух лет лишения свободы. Впрочем, и их коллеги по несчастью не отделаются легким испугом. Им по статье 264.1 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию».грозит штраф до 30 тысяч рублей и лишение прав на срок от 1,5 до 2 лет.