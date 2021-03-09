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В Воронеже на следующей неделе начнут монтировать балки моста на улице Ленина

Работать будут по ночам
Олег ИВАНОВ
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На следующей неделе должен прийти кран большой грузоподъемности для монтажа балок пролетных строений моста на улице Ленина. Об этом 9 марта сообщили в пресс-службе мэрии.

Работать кран будет ночью, в технологические окна, предоставленные «РЖД». Длительность рабочего «отрезка» будет меняться через сутки: 1 час 20 минут и 3 часа 20 минут.

- После монтажа 13 балок (на это, ориентировочно, потребуется около недели), будет производиться бетонирование межбалочного пространства, для чего сначала нужно будет собрать опалубку на каждом из 13 межбалочных пространств, произвести бетонирование, а затем ее разобрать - это работа также будет выполняться только в окна, - рассказал первый заместитель главы администрации Воронежа Сергей Петрин.

В феврале погрузили все предусмотренные проектом 122 трубошпунтованные сваи, также были устроены арматурные каркасы ригелей на обеих опорах сооружения и произведено их бетонирование.

На опоре №2 забетонированы и 13 подферменников. На этой неделе устройство 13 арматурных каркасов подферменников и их бетонирование будет производиться и на опоре №1.

По последней информации, в конце марта планируется все-таки собрать конструктив путепровода, заасфальтировать его и соответственно открыть движение.