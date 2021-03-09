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Общество

В райцентре Воронежской области санитарные врачи забраковали питьевую воду

Прокуратура потребовала от чиновников разобраться в проблеме и наказать ее виновников
Артем ИЛЬИН
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Пить воду без кипячения бутурлиновцам себе дороже.

Пить воду без кипячения бутурлиновцам себе дороже.

Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Санитарные врачи провели проверку качества воды в Бутурлиновке и в местном поселке Нижний Кисляй. Оказалось, что вода не соответствует нормативам по содержанию марганца и железа, а также по запаху. А предельные показатели жесткости превышены в 1,5-1,9 раза.

Кроме того, в ходе проверки прокуратуры выяснили, что власти ничего не делали, чтобы улучшить качество воды. В итоге главам администраций Бутурлиновского и Нижнекисляйского городских поселений внесли представления об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.