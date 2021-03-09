В райцентре Воронежской области санитарные врачи забраковали питьевую воду

Пить воду без кипячения бутурлиновцам себе дороже. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

Санитарные врачи провели проверку качества воды в Бутурлиновке и в местном поселке Нижний Кисляй. Оказалось, что вода не соответствует нормативам по содержанию марганца и железа, а также по запаху. А предельные показатели жесткости превышены в 1,5-1,9 раза.

Кроме того, в ходе проверки прокуратуры выяснили, что власти ничего не делали, чтобы улучшить качество воды. В итоге главам администраций Бутурлиновского и Нижнекисляйского городских поселений внесли представления об устранении нарушений закона и привлечении их виновников к ответственности.