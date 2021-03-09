В Воронеже выбрали дублера губернатора

В правительстве Воронежской области появилась новая амбициозная юная леди. Фото: ksp-vrn.ru

Областные власти подвели итоги конкурса на должность дублера губернатора Воронежской области. В нем победила руководитель аппарата молодежного правительства, выпускница исторического факультета ВГУ Полина Нестерова. Девушка убедительно представила программу развития воронежских юных управленцев на ближайшие годы. В ней она сделала акцент на повышении их мотивации.

Полина Нестерова окончила ВГУ в 2020 году. С января 2020-го работает специалистом по работе с молодежью в ГБУ ВО «Областной молодежный центр». С июля 2020 года является руководителем аппарата регионального молодежного правительства.

От такого развития карьеры может и голова закружиться. Чтобы этого не случилось, Нестеровой стоит помнить поучительную историю Алексея Антиликаторова. Он некогда был дублером губернатора Алексея Гордеева, потом вице-мэром Воронежа. А в итоге «погорел» на скандале со взяткой в 1,5 миллиона рублей. И уже давно сидит под домашним арестом, который в середине февраля продлили до 17 марта.