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Коронавирус Covid-19

Облздрав подтвердил смерть двух воронежских врачей от коронавируса

Родственникам одного из них уже выплатили компенсацию
Ярослав ИВАНОВ
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Департамент здравоохранения Воронежской области подтвердил, что два медика скончались от осложнений ковида. Напомним, в коронавирусный «Список памяти» внесли фамилии 54-летнего врача общей практики Новохоперской райбольницы Аркадия Шкварука и 72-летней медсестры эндокринологического кабинета Панинской райбольбницы Зои Сурковой. По каждому факту провели эпидрасследование.

- Семья Аркадия Шкварука получила единовременную выплату. В связи со смертью Зои Сурковой выплата не произведена в связи с отсутствием выгодоприобретателя. Необходимый пакет документов своевременно был предоставлен в Фонд социального страхования, - отметили в облздраве.

Напомним, если подтверждается, что медики заразились, исполняя свой профессиональный долг, государство выплачивает их родственникам денежную компенсацию в 2,7 миллиона рублей.

Напомним, сейчас в коронавирусном списке памяти (неофициальный файл, данные в который вносят родственники скончавшихся медработников) упомянуто множество воронежских медработников. Например, хирурга Нижнедевицкой районной больницы Василия Попова и его коллеги из Эртильской больницы Александра Махая. Ранее ушел из жизни Сергей Чекмарев. Ему исполнилось 50 лет. Он занимал должность заместителя главврача по клинико-экспертной работе Бобровской райбольницы. От коронавируса скончались 65-летний доцент Воронежского медуниверситета Сергей Пегусов, 55-летний врач-физиотерапевт областной клинической инфекционной больницы Сергей Пошукайлов и 74-летний хирург Давыдовской больницы Лискинского района Виталий Слепцов и многие другие.

Но не все случаи признаны страховыми. Напомним, в феврале департамент здравоохранения опроверг, что смерть хирурга Александра Антоньева произошла из-за коронавируса. А в январе не признали страховым случаем смерть медсестры Маргариты Талашко