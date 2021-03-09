В воронежской районной больнице появилась соляная шахта

Фото с сайта ДЗВО

В начале марта в детском отделении Лискинской районной больницы открылась соляная шахта -спелеокамера. Она разместилась на 3 этаже детского отделения. В помещении смоделирован микроклимат естественного подземного (карстового) соляного образования.

- Процедуры в спелеокамере укрепляют иммунитет, служат для профилактики и реабилитации перенесенных бронхолегочных заболеваний, благотворно воздействует на систему сосудов и сердца, кровь лучше циркулирует в капиллярах, находящихся в кожном слое, - рассказали в пресс-службе департамента здравоохранения Воронежской области.

Физиопроцедуры станут доступным способом укрепить здоровье для юных пациентов РБ, позволит сократить сроки выздоровления и увеличить период ремиссии.