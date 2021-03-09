В Воронеже вторые торги по «Чижовским казармам» закончились победой ГК «Развитие»

Войти на территорию "Чижовских казарм" можно только по пропускам. Фото: Дом.рф

Вторые торги по участку у «Водонапорной башни Романовской слободы» комплекса Чижовских казарм на улице Чапаева завершились в пользу ГК «Развитие». Этой компании территория площадью в 1,08 гектара досталась за 37,7 миллионов рублей.

Между тем на первых торгах участок фактически купил за 141 миллион бывший бизнесмен Александр Матурин, действовавший в интересах ГК Хамина. Однако крупный воронежский бизнесмен в итоге отказался от дорогой покупки, так как на некоторых участках охранную зону культурного наследия, которую при развитии территории нельзя было трогать, расширили почти в два раза.

Итог – проводившая торги компания Дом.рф лишилась суммы более чем в 100 миллионов рублей.

Приобретенная ГК «Развитие» территория представляет собой объект культурного наследия регионального значения – «Водонапорная башня Романовской слободы», а также два склада, два обычных хранилища, одно овощехранилище, гараж. Туда можно войти только по пропуску, так как участок до последнего времени принадлежал ФГУП «Инжтехцентр Минобороны России». Этой серьезной организации перечислят 80 процентов от уплаченной за имущественный комплекс суммы.

Напомним, в 2014 году снесли историческое здание - дом из комплекса «Чижовские казармы» (ул. Краснознаменная, 103), находившийся в числе объектов культурного наследия регионального значения.

Чижовские казармы построили с 1910 по 1914 год для двух кавалерийских полков. В 1921 году в них был сформирован и размещен 23-й стрелковый запасной полк, которым командовал Аркадий Гайдар.