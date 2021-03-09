Бобровый городок Воронежского заповедника вошел в ТОП-1000 российских туристических брендов

Фото с сайта Воронежского заповедника

Раздел «Природа» ТОПа-1000 туристический брендов России пополнился воронежским объектом. В популярный список вошел Бобровый городок Воронежского заповедника. Проект «Живое наследие» служит для привлечения туристов к достопримечательностям местного уровня.

- На портале «Живое наследие» посетители могут искать объекты не только по карте, но и в каталоге по категориям, а заходя в региональную базу данных – ознакомиться с визиткой региона, указывающей на главные его символы, - пояснили в заповеднике. - Авторизовавшись, можно оценивать конкретные культурные бренды, отмечать уже посещенные, составлять свою карту состоявшихся путешествий и маршрутов на будущее.

Кстати, недавно в раздел «Персона» ТОПа-1000 культурных брендов России вошел наш знаменитый земляк, публицист, натуралист, фотокорреспондент и журналист «Комсомолки» Василий Песков. Имя которого также носит и Воронежский заповедник.