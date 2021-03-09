Заповедник «Костенки» приглашает воронежцев на Масленицу

13 марта археологический музей-заповедник «Костенки» приглашает всех повеселиться на празднике «Выходим из зимней спячки», посвященном Масленице.

Зиму проводят шумными традиционными гуляниями и забавами с веселыми скоморохами и ремесленниками. Праздник откроется в 11.00 на площадке у здания музея в селе Костенки выступлениями лучших инструментальных, вокальных и танцевальных коллективов Хохольского района. В 12.30 выступят фольклорные ансамбли «Держава» и «Радовесь».

Также зрителей ждут интеллектуальные и спортивные конкурсы, блины и горячий чай – на празднике будет работать полевая кухня.

Сезон в самом музее откроется 24 апреля. А пока – все на Масленицу на природе.