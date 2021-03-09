Жительница Воронежской области похитила 80 тысяч рублей, купив сим-карту с прикрепленным к ней «мобильным банком»

В январе этого года 82-летний житель Россошанского района обнаружил, что с его банковского счета пропали 80 тысяч рублей. По заявлению пенсионера полицейские провели расследование и выяснили, что деньги сняли с помощью «мобильного банка». Подозрение в совершении преступления пало на 34-летнюю жительницу Лискинского района. Женщину задержали и доставили в отдел полиции. Она рассказала, что купила новую сим-карту в салоне связи, а вскоре ей на телефон начали приходить СМС-сообщения о денежных операциях прежнего владельца телефонного номера. Используя их, злоумышленница и завладела деньгами.

- Как оказалась, потерпевший перестал использовать сим-карту более трех месяцев назад, но не отключил «мобильный банк», - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области. - По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража».