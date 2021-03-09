В Воронежской области определили подрядчика для создания «Царского сада»

Богучар с появлением "Царского сада" станет еще краше. Фото: gorod-boguchar.ru

В Богучаре подвели итоги торгов, на котором определили подрядчика, которому доверили обустройство «Царского сада» площадью 2,5 гектара. Такое красивое название получил проект благоустройства местного пляжа и прибрежной зоны реки Богучарка.

При начальной цене торгов в 66,8 миллионов рублей властям удалось достаточно существенно сэкономить. Представители победившей на аукционе организации ООО «Ремстрой» согласились выполнить все полагающиеся по контракту работы за 58,8 миллионов. Причем большая часть денег, полагающихся ему, - федеральные. Их на реализацию проекта выделили 45 миллионов.

А сделать предстоит немало. У входа в «Царский сад» установят арт-объект «Пляж БОГУЧАР», за ним - павильон с сувенирной лавкой и санузлами. В парке планируют сделать амфитеатр с летней сценой и кафе, смотровую башню и уличную библиотеку. Также там соорудят пирс для лодок и катамаранов, на пляже поставят шезлонги и оборудуют поле для волейбола. Оборудуют в парке и зону для рыбалки с площадкой с мангалами. Кроме того, там сделают детские и спортивные площадки, уличный бар, качели, площадки для воркаута и игр в шахматы и в настольный теннис.

Все работы планируют завершить до 1 октября.