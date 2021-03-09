В Воронеже в главное здание ГИБДД нагрянули силовики

Гонорар за слив информации о ДТП гаишнику кидали на карту. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В главное здание областной ГИБДД на улице Обручева утром вторника, 9 марта, нанесли визит представители силовых структур. Происходило это в рамках расследования дела о взятках аварийных комиссаров. Факт коррупции вскрыли в середине ноября 2020 года. По данным следствия, инспектор дежурной группы отдельного батальона ДПС получал деньги за то, что «сливал» информацию о ДТП аварийным комиссарам. И получил за это около 25 тысяч рублей.

- В рамках уголовного дела, которое было возбуждено ещё в ноябре прошлого года по «аварийным комиссарам», 9 марта в здании ГИБДД на Обручева проводили розыскные мероприятия, - сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Напомним, в конце февраля появились слухи о задержании 15 инспекторов ГИБДД в Павловском районе. Они не подтвердились, однако вскоре в правоохранительных органах сообщили о возбуждении уголовного дела в отношении 39-летнего командира роты и 38-летнего командира взвода местного отдела ДПС. По данным следствия, они два года получали от подчиненных ежемесячно по 100 тысяч рублей. Деньги им платили за «совершение противоправного бездействия, а также за общее покровительство и попустительство по службе». Данью начальники распоряжались по собственному усмотрению. Командира роты в итоге арестовали, а его коллегу, руководившего взводом, оставили на свободе до суда.