Прокуратура добилась возврата незаконно проданного земельного участка в Воронежской области

Прокуратура Хохольского района смогла оспорить в суде законность сделок купли-продажи участка, и вернуть его в муниципальную собственность.

Как рассказали в пресс-службе прокуратуры области, ранее, вопреки действующему запрету продажи земли администрация Хохольского района заключила с частным лицом договор купли-продажи участка. Вскоре после этого новый владелец перепродал недвижимость, причем значительно дешевле первоначальной стоимости земли.

Прокурор обратился в суд апелляционной и кассационной инстанции, но получил отказ с необоснованной ссылкой на нарушение процедуры оспаривания незаконных сделок.

- После этого прокурор последовательно обжаловал незаконные судебные акты Воронежского областного суда и Первого кассационного суда общей юрисдикции. Эти судебные постановления отменены Верховным Судом Российской Федерации, дело направлено на новое рассмотрение, - сообщили в областной прокуратуре.

При новом рассмотрении дела Воронежский областной суд признал сделки купли-продажи участка недействительными и вернул его в муниципальную собственность.