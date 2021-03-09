В Воронежской области под обломками сгоревшего дома нашли тело мужчины

В понедельник, 8 марта, в 22.07 на пульт дежурного МЧС поступило сообщение о пожаре в жилом доме в переулке Плеханова районного центра Лиски. К прибытию спасателей огонь охватил постройку площадью 56 квадратных метров, распространился внутри помещения и распространился на крышу. Вскоре кровля обрушилась.

На ликвидацию пожара потребовалось 20 минут. На месте работали 1 спасателей и 3 единицы спецтехники.

При обследовании пепелища под обломками рухнувшей кровли обнаружили тело 58-летнего мужчины. Причину его гибели установит судебно-медицинская экспертиза.