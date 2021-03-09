В Воронеже гость зарезал приютившего его мужчину и убежал

Убийство произошло на кухне. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

7 марта в квартире одного из домов на Ленинском проспекте случилась трагедия. Днем в гости к 39-летнему мужчине и его сожительнице пришел их 33-летний знакомый. Посидели, выпили, началась ругань. Гость схватил кухонный нож и вонзил его хозяину в шею. А потом убежал. Сожительница вызвала скорую, но было уже поздно. Женщина сообщила об убийстве в правоохранительные органы.

Место трагедии. Фото: с сайта СУ СК России по Воронежской области.

Сотрудники Следственного комитета и полицейские разыскали убежавшего гостя. Им оказался 33-летний мужчина, ранее судимый за грабеж и причинение вреда здоровью средней тяжести.

- Мужчину арестовали. В отношении него возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Ему грозит от 6 до 15 лет лишения свободы, - сообщил руководитель следственного отдела по Левобережному району Воронежа регионального управления СК России Матвей Сладких.