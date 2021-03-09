В Воронеже за антисанитарию закрыли кабинет иглотерапии

Фото предоставлено УФССП России по Воронежской области

В Центральном районе Воронежа решением суда на 60 суток приостановили работу медицинского кабинета иглотерапии, где сотрудники регионального Роспотребнадзора выявили грубые санитарные нарушения. Так, внутренняя отделка помещений не предназначена для обработки моющими и дезинфицирующими средствами; светильники не имеют закрытых рассеивателей; на стенах вывешены текстильные картины, на окнах — тканевые шторы, что затрудняет проведение влажной уборки и санобработки; раковины в кабинете и туалете не оборудованы дозаторами с антисептическим мылом и растворами санитайзеров.

В кабинете нет графика уборки кабинета и спецодежды. Нет разрешительной документации на использование медицинских изделий (массажные банки, иглы), а при проведении манипуляций не проводится обеззараживание и стерилизация банок.

Суд постановил приостановить работу кабинета на 60 суток, в течение которых владельцу необходимо устранить выявленные нарушения.