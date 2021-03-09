В Воронеже в ДТП пострадал четырехлетний ребенок

8 марта на пересечении улиц Димитрова и Ленинградской произошла авария, в которой пострадали четыре человека. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области, по предварительным данным, ДТП спровоцировал 56-летний водитель автомобиля «Опель Корса», который на регулируемом перекрестке не уступил дорогу «Киа Сид» под управлением 33-летнего водителя.

В результате столкновения пострадали водитель и 58-летняя пассажирка «Опеля», а так же 33-летняя женщина и 4-летний мальчик, которые находились в «Киа». Всех их с травмами различной степени тяжести доставили в медучреждения.

По факту ДТП в полиции организовали проверку, которая установит обстоятельства происшествия и виновника аварии.