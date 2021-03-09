В Воронеже через год после ремонта облупилась краска на Помяловском спуске

Страница сообщества "Мой и твой Воронеж" в "ВК"

Прогуливаясь по улицам города, воронежцы обратили внимание на состояние стен у лестницы по улице Помяловского, ведущей от Площади Победы в сторону водохранилища. Не прошло и года, как здесь в рамках масштабной реконструкции к 75-летию Победы провели ремонт. Теперь же серая краска облупилась и повисла клоками, кое-где начала разрушаться и штукатурка. Фотографию нынешнего облика лестницы горожане опубликовали в группе «Мой и твой Воронеж» в соцсети «Вконтакте», сопроводив таким комментарием:

- Реализация ремонта лестницы у Площади Победы изначально сомнительно выглядела: в плане отсутствия перил по центру основного пролета - зимой в гололёд по ней невозможно ходить; и оставленных зыбучих песков у основания (за год смогли только засыпать асфальтовым срезом, но это не решение проблемы). Но то, во что она превратилась за зиму - это нечто... Не хватило денег на нормальную краску и грунтовку???

В пресс-службе мэрии оперативно отреагировали на возмущение воронежцев:

- В управлении строительной политики администрации города пояснили, что о проблеме знают и в рамках гарантии подрядчиком все будет устранено.

Надо сказать, что Помяловский спуск, являясь одним из видовых мест города, довольно часто вызывает у горожан сожаление своим состоянием: то на нем «едут» ступени, то бежит поток воды, то рабочие оставят острые края металла вдоль перил…