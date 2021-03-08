В Воронеже на три месяца закрыли кафе из-за нарушения сотрудниками правил личной гигиены

В кафе национальной кухни, которое находится в Воронеже, в доме №62 по улице Кольцовская, нашли санитарные нарушения. Их обнаружили во время проверки ИП Сатволдиева И.И. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

В частности, в заведении общественного питания на соблюдалась поточность технологических процессов, исключающих загрязнение пищи. Сотрудники не соблюдали правила личной гигиены. Кроме того, отсутствовала документация, подтверждающая качество и безопасность сырья.

- Учитывая, что выявленные нарушения санитарно-эпидемиологических требований могут явиться причиной возникновения пищевых отравлений и кишечных инфекционных заболеваний среди населения, должностным лицом управления Роспотребнадзора по Воронежской области составлен административный материал, - отметили в ведомтсве.

Еще 25 февраля Советский районный суд приостановил работу кафе на 90 суток.