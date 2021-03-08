На базе Большой Воронежской тропы создадут волонтерский центр

В 2021 году на базе АНО «Воронежская тропа» заработает волонтерский центр Большой Воронежской тропы. Об этом сообщили в социальных сетях представители некоммерческой организации.

Созданный центр будет заниматься организацией волонтерских лагерей, проведением походов и экскурсий, а главное, обучением волонтёров безопасно жить, работать и путешествовать в безлюдной местности.

Хотя добровольцы и ранее помогали создавать тропу, например, в 2020 году расчищали новый участок, помогали устанавливать навигационные знаки, вместе с МЧС тушили пожары на Нагорной дубраве.

Уже в 2020 году начала формироваться материальная база будущего центра, закупалось снаряжение и оборудование.

- В 2021 году нас ждёт много дел, тропа увеличилась на 30 км, АНО «Воронежская тропа» приступили к проектированию нового участка «Дозорный», который проходит у границ с Липецкой областью и соединяет Рамонь с Воронежским заповедником, селами Пчельники, Нелжа и Ступино. На тропе еще много работы, не на один год, и осилить её можно только с привлечением сил добровольцев, - отмечают в АНО «Воронежская тропа».