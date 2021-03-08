Воронежские эксперты подсчитали стоимость средства для красоты первой дивы советского кино

Современная косметическая индустрия предлагает широкий ассортимент «вспомогательных средств» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Современная косметическая индустрия предлагает широкий ассортимент «вспомогательных средств» для поддержания красоты. Цены на косметику колеблются практически в неограниченном диапазоне.

Однако ведь как-то и раньше великие женщины пользовались особенными хитростями без специализированных магазинов? Сотрудники воронежского отделения Банка России в преддверии 8 марта подсчитали, во сколько сегодня могут обойтись косметические секреты первой дивы советского кино Любови Орловой.

Рецептура легендарной маски для лица от киноактрисы известна точно. В него входило пюре из вареного или печеного картофеля, поваренная соль и яичный белок. А чтобы сохранить в идеальном состоянии кожу рук, Любовь Петровна на ночь наносила на руки подсолнечное масло и надевала хлопчатобумажные перчатки.

По подсчетам аналитиков стоимость ухода «от актрисы Любови Орловой» оказалось весьма скромной - цена, по последним данным, составила порядка 22 рублей за одну процедуру. Как видите, оказывается поддерживать красоту можно довольно бюджетными средствами.

Легендарный рецепт

При этом за минувший год стоимость необходимого количества ингредиентов согласно рецепту увеличилась в цене на 7 рублей. Увеличению цен на подсолнечное масло и картофель способствовали неблагоприятные погодные условия и, как следствие, более низкий урожай. Стоимость яиц выросла под влиянием удорожания кормовой базы и ветеринарных препаратов. А вот необходимое количество соли стоит так же, как и годом ранее.