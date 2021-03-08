В Воронеже женщина с годовалым малышом на руках хотела выпрыгнуть из окна

Как отметили в ГУ МВД по Воронежской области, проводится проверка данного инцидента Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

8 марта около 15:00 жителей домов на улице Ростовская привлекли крики, доносившиеся из многоэтажки №50. Хозяйка одной из квартир на втором этаже здания грозилась выброситься из окна. При этом женщина взяла на руки своего годовалого ребенка. Об этом «КП-Воронеж» рассказали в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Воронежцы вызвали полицейских и спасателей. По словам очевидцев, молодая женщина сидела на подоконнике, свесив ноги вниз.

Специалистам удалось отговорили молодую мать от необдуманных действий. Ее вовремя сняли. Женщина не успела навредить ни себе, ни малышу. Однако после пережитого инцидента и местную жительницу, и ее ребенка отвезли в медицинское учреждение.

Как отметили в ГУ МВД по Воронежской области, проводится проверка данного инцидента.

Ранее мы рассказывали о ЧП, случившемся в доме №26/1 по улице Берег реки Дон. По предварительным данным следователей, 43-летняя местная жительница несколько раз ударила ножом свою 22-летнюю дочь. Та скончалась на месте. После женщина задушила 8-летнего сына и сама свела счеты с жизнью.