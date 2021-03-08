Скончался выдающийся воронежский дрессировщик львов Борис Бирюков

Фото: из официальной группы Воронежского цирка

8 марта скончался народный артист РСФСР, выдающийся дрессировщик львов Борис Бирюков. Ему было 84 года. С 1996 года Борис Константинович был директором и художественным руководителем Воронежского государственного цирка имени Анатолия Дурова.

- Свои первые шаги в качестве артиста он сделал, когда ему не было 10 лет. Позже он работал в разных цирковых жанрах, затем сосредоточил свое внимание на дрессуре. Руководил одним из лучших цирковых коллективов «Союзгосцирка» и «Росгосцирка». Коллектив Воронежского цирка выражает свое соболезнование родным и близким артиста, - отметили в официальной группе цирка.

В интервью «КП-Воронеж» Борис Бирюков рассказывал о своей удивительной коллекции - тогда он собрал около двухсот игрушечных арлекинов. Многие цирковые звезды, приезжая и выступая в Воронеже, отмечали, что рады показывать свое мастерство на том же месте, где его демонстрировал и Борис Константинович. О легендарном воронежском дрессировщике не так давно вспоминал и Гия Эрадзе.