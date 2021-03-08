В Воронежской области планируют установить деревянную скульптуру Аленке

Как вам такая Аленка? Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

В платье до пят и с чуть менее длинной косой, в скромной косынке и со снопом в руках в Воронежской области может появиться новая скульптура Аленке. На этот раз фигура будет выполнена из дерева. А сам образ взят из традиционных русских сказок - тех самых, где «сестрица Аленушка и братец Иванушка». Установить скульптуру планируют в Павловске.

О своей новой работе рассказал в социальных сетях пильщик Александр Ивченко. Ранее мы рассказывали историю Александра и показывали, как ловко он обращается с бензопилой. Его работы вы можете увидеть также, например, на большой Воронежской экотропе. В конце 2020 года на маршруте установили памятник скифской эпохе.

Автор и его работа Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

Помимо деревянной Аленушки готовится и скульптура ее братца - Иванушки, который отломил от свежего каравая горбушку и кормит воробья.

Работа продолжается Фото: со страницы Александра Ивченко ВКонтакте.

- Предваряя комментаторов, скажу: да, она еще страшнее воронежской. Но у нее есть один очевидный плюс - весь бюджет вместе с установкой примерно в 40 раз меньше воронежского аналога, - отмечает Александр Ивченко, подразумевая историю со скульптурой из Нововоронежа.

Напомним, к 250-летию села Новая Аленовка (сейчас город атомщиков Нововоронеж) установили скульптуру основательнице этого населенного пункта. Вот только выкованная девушка многим показалась довольно жуткой... В итоге монумент пришлось убрать.

Однако арт-объект Аленка, ставший интернет-мемом, приобрела группа компаний воронежского бизнесмена Евгения Хамина. Не исключено, что уже августе она будет встречать гостей рок-фестиваля «Чернозем», который с нынешнего года станет проходить в Воронеже.