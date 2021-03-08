В Воронеже мужчина нашел банковскую карту и решил расплатиться ею в магазине

34-летняя жительница Воронежа потеряла банковскую карту в Советском районе. А через некоторое время обнаружила, что кто-то покупает товаров в различных магазинах с помощью ее карты. Так, с банковского «пластика» списали 7800 рублей.

Оперативники быстро задержали вора, решившего воспользоваться чужой рассеянностью. Им оказался 45-летний воронежец.

В отделе полиции он признался, что нашел банковскую карту, на которой увидел значок о бесконтактной оплате. После этого он купил продукты, сигареты и алкоголь.

Теперь же мужчине предстоит ответить по части 3 статьи 158 УК РФ «Кража».