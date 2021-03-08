Воронежский скалолаз выиграл Кубок России на домашнем скалодроме

Арсений Богомолов в финале оказался все-таки быстрее Фото: пресс-службы федерации скалолазания России.

В спортивном центре «Гран-При» в Воронеже 7 марта скалолазы сражались за Кубок России 2021 года в дисциплине «лазание на скорость». В мужской части турнира обладателем трофея стал действующий чемпион Арсений Богомолов. Спортсмен из Воронежа, как отметили в пресс-службе Федерации скалолазания, показал самое стабильное лазание.

Борьба получилась упорной Фото: пресс-службы федерации скалолазания России.

По ходу турнира наш земляк обошел Андрея Ковалева (Москва), Александра Шилова (Тюменская область) и Льва Рудацкого (Москва), а в финале схлестнулся с Александром Шиковым (Тюменская область). Борьба за Кубок России получилась упорной, но Арсений Богомолов оказался все-таки быстрее – 15-метровую эталонную трассу он пролез за 5,730 секунды, тогда как его соперник за 5,978.

Воронежец стал обладателем Кубка России второй раз в карьере. Впервые он выиграл трофей в 2015 году.