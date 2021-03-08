В Воронежской области к 8 марта от коронавируса умерли еще 9 человек

Общее количество умерших выросло до 2 418 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области число человек с подтвержденным диагнозом COVID-19 выросло до 70 111. То есть только за последние сутки заболевание подтвердилось еще у 266 человек. Об этом 8 марта сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу со ссылкой на Роспотребнадзор.

Увеличилось и число выздоровевших - до 64 265. Таким образом за последние 24 часа новый вирус победили 285 человек.

К сожалению, выросло и количество умерших - до 2 418. За последние сутки зафиксировано еще 9 смертей от коронавируса.

Напомним, 5 марта губернатор Александр Гусев подписал очередной указ о смягчении «коронавирусных» ограничений в регионе. Теперь может возобновиться работа в сельских клубах.