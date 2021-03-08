В Воронежской области разыскивают ушедшего из дома подростка

Быть может, вы его видели?

Поисковый отряд «ЛизаАлерт» Воронежской области просит помочь в поиске 17-летнего Михаила Михайлова. 4 марта он ушел из своего дома в Павловске и не вернулся. По предварительным данным, это не первый раз, когда родные теряют связь с подростком.

Рост парня - 175 сантиметров. У него худощавое телосложение, светло-русые волосы и серые глаза. В день исчезновения Михаил был одет в темно-синюю куртку с желтыми капюшоном и рукавами, темно-синие штаны, синюю толстовку с черным рисунком и черные кроссовки.

Если вы обладаете какой-либо информацией о пропавшем подростке, позвоните по номеру горячей линии отряда 8-800-700-54-52. Звонок бесплатный по России. Также можно позвонить по телефону 112.