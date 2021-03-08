Прокуратура подключилась к проверке жестоких собачьих боев под Воронежем

Кажется, что в данном случае признаки преступления по факту жестокого обращения с животными, очевидны Фото: принтскрин видео.

Прокуратура Рамонского района проконтролирует проверку по факту жестокого обращения с животными. Речь идет о жестоких собачьих боях на территории санатория под Воронежем

Ранее в редакцию «КП-Воронеж» прислали видео о том, как в специальном вольере в зверском поединке сцепились обученные вгрызаться в плоть соперника собаки. И пока животные буквально разрывают друг друга в клочья, рядом с ними мечутся в азарте зрители.

Сотрудники районного МВД устанавливают обстоятельства происшествия, разыскивают очевидцев и организаторов боев в селе Чертовицы. По итогам будет принято процессуальное решение. Но, кажется, что в данном случае признаки преступления по факту жестокого обращения с животными, очевидны.