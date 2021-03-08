В Воронежской области назвали самые популярные среди женщин профессиональные сферы

В Воронежской области сегодня женщины готовы больше к поиску новой работы, чем мужчины: присутствует небольшой перевес среди соискателей в пользу дам – их на 4% больше в сравнении с мужчинами. Об этом накануне Международного женского дня сообщили в компании HeadHunter.

В ЦФО, в том числе в Воронежской области, относительно «женскими», по крайней мере по соотношению резюме, можно было бы назвать ряд профессиональных областей. Например, «Бухгалтерия, управленческий учет» - 84% анкет с желанием получить должность по этой специальности оставляют женщины.

Также превалирующие отрасли - «Управление персоналом» (80%) и «Наука, образование» (77%).

- На противоположном полюсе находится сфера «Инсталляция и сервис»– в данной профессиональной области на женщин приходится всего 4% от общего числа резюме в ЦФО. Сегодня мы наблюдаем тенденцию к росту числа женщин, ищущих возможности для трудоустройства и работающих в сфере «Информационные технологии, интернет, телеком». Сейчас в этой профессиональной области в ЦФО 19% от общего числа резюме приходится на прекрасную половину. Еще пять лет назад этот показатель был ниже – не более 5%, – рассказала Мария Игнатова, руководитель Службы исследований компании HeadHunter.

Ранее эксперты отмечали, что в Воронежской области работодатели предлагают женщинам среднюю зарплату ниже, чем мужчинам.