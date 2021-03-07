В Воронежской филармонии откроется выставка фотографий «солнечных детей»

С 10 марта в фойе филармонии можно посмотреть выставку «Солнечные дети». Проект приурочен к Международному дню человека с синдромом Дауна, который отмечается в мире 21 марта.

Снимки, на которых запечатлены «солнечные дети», представили активисты «Союза православных фотографов». Проект показывает необычную красоту «солнечных детей», которые наделены добротой и альтернативными способностями к творчеству, особенно если находятся в атмосфере любви и вовлечены в социальную жизнь.

Выставка стартует 10 марта в 16.00. На открытии выступят участники танцевального коллектива «Калейдоскоп» Областного центра реабилитации детей и подростков «Парус надежды», которые исполнят номер «Ангелы добра». Также выступят артисты филармонии.

Выставка продлится до 24 марта.