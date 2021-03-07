В центре Воронежа BMW протаранила пять машин

Стоп-кадр видео

Массовая авария на пустом месте произошла днем 6 марта в центре Воронежа. На улице Революции 1905 года оказались помяты сразу шесть автомобилей.

BMW X6 собиралась обогнать «Ладу Гранту» по встречке, но в тот момент водитель отечественной легковушки повернул налево. Водитель иномарки, пытаясь уйти от столкновения, влетел в припаркованные автомобили. Кроме BMW оказались повреждены Hyundai Santa Fe, Ford, Opel, Renault Logan и «Волга».

По данным городской Госавтоинспекции, люди в аварии не пострадали.