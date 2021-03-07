До 18 м/c: в Воронеже спасатели продлили предупреждение о штормовом ветре

МЧС предупредило воронежцев о неблагоприятных погодных условиях. Сильный ветер, который начался 7 марта, задержится в регионе до конца праздничного вечера Женского дня. Сегодня с 18.00 до 18.00 8 марта в Воронежской области местами ожидаются порывы ветра до 15-18 м/с.

Штормовой ветер может снести ветхие и плохо закрепленные конструкции. Поэтому не ходите и не ставьте машины под стенами домов (может слетать шифер и другой кровельный материал), у рекламных щитов, под старыми деревьями, вблизи остановочных конструкций.

При возникновении чрезвычайной ситуации звоните по телефонам «101» или «112», телефону доверия МЧС 8(473)277-99-00. Звонки бесплатные, принимаются круглосуточно с городских и мобильных телефонов.