Житель Воронежской области спалил сено соседа

В селе Васильевка Аннинского района поймали поджигателя.

Сгорело пять тюков сена, принадлежащих 68-летнему сельчанину. После того, как пожар потушили, оперативники обнаружили на месте подозрительные следы обуви, после чего и возникла версия поджога.

Подозреваемого задержали, 24-летний парень признался, что спалил сено пенсионера из-за неприязненных отношений с соседом - решил таким образом отомстить обидчику. Сухое сено вспыхнуло от одной спички.

За умышленные уничтожение чужого имущества мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.