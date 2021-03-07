В Воронеже провели мастер-класс для юных спортсменов звезды отечественного футбола разных лет

Фото предоставлено пресс-службой Воронежской областной Думы

По приглашению департамента физической культуры и спорта региона, депутатов Воронежской областной Думы, регионального отделения ВПП «Единая Россия» в Воронеж приехала команда «Легенды футбола» во главе с легендарным бомбардиром, 2-кратным чемпионом СССР, лучшим футболистом в истории России Александром Мостовым. Футболистов мирового уровня поприветствовали председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов, руководитель департамента физической культуры и спорта области Владимир Кадурин, депутаты-единороссы регионального парламента.

Владимир Нетёсов поблагодарил футболистов за то, что нашли время приехать в наш город и поделиться мастерством с начинающими спортсменами. Он отметил, что подобные мастер-классы важны для популяризации игровых видов спорта среди детей и молодежи.

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